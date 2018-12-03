Экономика
Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал резкий рост на фоне подписания соглашения между лидерами Соединенных Штатов и Китая. Индекс вырос примерно на 800 пунктов. Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп условились приостановить торговую войну.
Экономика сегодня10:21
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Экономика
Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 21:19
Экономика
Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
Обновлено в 22:00
Экономика
СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России
В России могут измениться требования к качеству пива, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) безопасности алкогольной продукции.
Обновлено в 21:58
Экономика
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб
Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 21:26
Экономика
Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах
Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 22:07
Финансы
Итоги дня: рубль укрепился, акции подорожали, нефть поднялась выше $60
В ближайшее время рост спроса на рисковые активы и недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей может дать российской валюте возможность для укрепления в район ₽65–66 по отношению к доллару, предсказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Обновлено в 13:58
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 16:36
Экономика
«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений
«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.
Обновлено в 18:05
Экономика
Бизнес отчитался о резком увеличении инвестиций
Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во II и 3,6% в I, сообщил Росстат.
Обновлено в 15:42
Экономика
Сектор роста: экспорт продукции АПК стремится к майскому указу
Обновлено в 13:12
Энергетика
Корпорации не спешат расставаться с долгами
Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 18:05
Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 20:24
Экономика
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16
Экономика
Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году
Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 18:31
Энергетика
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 10:51