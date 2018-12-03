Экономика

Индекс Dow Jones резко вырос из-за соглашения США и Китая
Экономика сегодня
10:21

Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал резкий рост на фоне подписания соглашения между лидерами Соединенных Штатов и Китая. Индекс вырос примерно на 800 пунктов. Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп условились приостановить торговую войну.
Экономика сегодня10:21

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Биржи США закрылись в плюсе на договоренностях с Китаем

ПРАЙМ16:43

Акции автопроизводителей выросли после торгового перемирия США и Китая

Коммерсантъ11:36

Торговый оптимизм: Фондовый рынок США начал неделю в «зеленой зоне»

REGNUM10:28

Американские рынки пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина

РБК10:06

Dow Jones подскочил из-за торгового соглашения США и Китая

Газета.Ru09:47

Фондовые индексы США растут в четверг

Финмаркет10:30

Риски возникновения нового витка торговой конфронтации между США и КНР переносятся на 2019 год. 03.12.18

Глас Народа00:27
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Экономика

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 16:30
Экономика

Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 18:31
Финансы

ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб

Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 16:57
Экономика

«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений

«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.
Обновлено в 18:05
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 16:36
Экономика

Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены

Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 14:15
Финансы

Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России

Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 15:37
Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 16:00
Экономика

В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Обновлено в 17:37
Экономика

Качество и вкус пива в России могут измениться

Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 16:40
Экономика

Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо

Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 18:20
Экономика

Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников

Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16
Экономика

На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38

Обновлено в 15:15
Экономика

Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году

Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 18:31
Энергетика

«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%

"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 10:51
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