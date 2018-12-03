Экономика
Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал резкий рост на фоне подписания соглашения между лидерами Соединенных Штатов и Китая. Индекс вырос примерно на 800 пунктов. Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп условились приостановить торговую войну.
Экономика сегодня10:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Экономика
Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 16:30
Экономика
Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
Как отмечает портал, крупнейшему производителю шпрот в Латвии за первые девять месяцев текущего года удалось существенно сократить убытки — с € 679 тыс. до € 435 тыс. При этом оборот предприятия за первые три квартала этого года составил € 5, 1 млн, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период в 2017 году.
Обновлено в 20:35
Финансы
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб
Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 20:07
Экономика
Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах
Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 18:31
Экономика
«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений
«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.
Обновлено в 18:05
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 16:36
Экономика
Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены
Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 14:15
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 4 декабря до 66,29 рубля
Банк России установил на 4 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2921 рубля, что на 24,14 коп. ниже предыдущего показателя.
Обновлено в 18:05
Экономика
Бизнес отчитался о резком увеличении инвестиций
Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во II и 3,6% в I, сообщил Росстат.
Обновлено в 15:42
Экономика
Сектор роста: экспорт продукции АПК стремится к майскому указу
Обновлено в 13:12
Финансы
С чем связан рост курса рубля и российских фондовых индексов
В понедельник, 3 декабря, курс рубля и российские фондовые индексы продемонстрировали рост на биржевых торгах.
Обновлено в 15:06
Энергетика
Нефть растет на фоне «перемирия» США и Китая
Нефтяной рынок отреагировал на «перемирие» в торговой войне между США и Китаем и ожидаемое сокращение добычи Россией и странами ОПЕК.
Обновлено в 16:40
Энергетика
Корпорации не спешат расставаться с долгами
Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 18:05
Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 20:24
Экономика
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16