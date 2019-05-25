Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во ВладивостокеИзвестия 10:20

Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
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с чего всё началось

Директор школы во Владивостоке о БДСМ-видео выпускников: они не думали, что позорят школу

По словам директора, после инцидента ученики приходили к ней с родителями и извинялись за произошедшее.
Говорит Москва03:53

Подробнее о событии

Не подумали: выпускники, устроившие БДСМ-флешмоб в школе Владивостока, извинились перед директором и учителями

КП - Владивосток09:30

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

RT на русском06:50

Директор школы во Владивостоке о БДСМ-видео выпускников: они не думали, что позорят школу

Говорит Москва03:53

Директриса школы рассказала о последствиях БДСМ-шоу для выпускников

Lenta.ru05:49

Участники БДСМ-вечеринки извинились перед уволенным директором

Газета.Ru06:35

Выпускники, устроившие «БДСМ-флешмоб», извинились. Но директора школы это не спасет

URA.Ru04:35

Директор школы во Владивостоке прокомментировала инцидент с выпускниками

РИА Новости06:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сыграет в театре

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.
Обновлено в 10:10
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Хоккей

Сборные России и Финляндии не сумели открыть счёт в первом периоде 1/2 финала ЧМ

После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.
Обновлено в 09:58
Космос

Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая

Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия

Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске

Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать

Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
Общество

Запуском воздушных змеев отметили переход на цифровое ТВ в Якутске

В субботу на стадионе "Туймаада" в Якутске состоялась акция "цифровая зарядка" и запуск воздушных змей в знак перехода на цифровое ТВ, передает телеканал "Якутия 24".
Обновлено в 04:24
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Музыка

Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру

Обновлено в 10:18
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе

Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.
Обновлено вчера в 12:33
Технологии

Китайцы показали четвероногого робота AlienGo

Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Политика

Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе

Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз

Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Общество

Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией

МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Футбол

СМИ: Игроки «МЮ» недовольны новыми контрактами Янга, Смоллинга и Джонса

Некоторые игроки «МЮ» считают, что Янг, Смоллинг и Джонс не заслуживают своих новых контрактов, учитывая отношение к другим членам команды в последние месяцы.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Политика

Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
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