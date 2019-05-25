Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во ВладивостокеИзвестия 10:20

По словам директора, после инцидента ученики приходили к ней с родителями и извинялись за произошедшее.

с чего всё началось

Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова сыграет в театре Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.

Общество Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.

Хоккей Сборные России и Финляндии не сумели открыть счёт в первом периоде 1/2 финала ЧМ После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.

Происшествия Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.

Общество Запуском воздушных змеев отметили переход на цифровое ТВ в Якутске В субботу на стадионе "Туймаада" в Якутске состоялась акция "цифровая зарядка" и запуск воздушных змей в знак перехода на цифровое ТВ, передает телеканал "Якутия 24".

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.

Футбол «ПСЖ» продлил контракт с Тухелем «ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Происшествия Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.

Экономика Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Происшествия Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.

Технологии Китайцы показали четвероногого робота AlienGo Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.

Общество Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.

Футбол СМИ: Игроки «МЮ» недовольны новыми контрактами Янга, Смоллинга и Джонса Некоторые игроки «МЮ» считают, что Янг, Смоллинг и Джонс не заслуживают своих новых контрактов, учитывая отношение к другим членам команды в последние месяцы.

Происшествия Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.

Политика Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.