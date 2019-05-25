Общество
Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во ВладивостокеИзвестия 10:20
Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
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с чего всё началось
По словам директора, после инцидента ученики приходили к ней с родителями и извинялись за произошедшее.Говорит Москва03:53
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
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Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сыграет в театре
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.
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Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Хоккей
Сборные России и Финляндии не сумели открыть счёт в первом периоде 1/2 финала ЧМ
После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.
Обновлено в 09:58
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске
Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать
Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
Общество
Запуском воздушных змеев отметили переход на цифровое ТВ в Якутске
В субботу на стадионе "Туймаада" в Якутске состоялась акция "цифровая зарядка" и запуск воздушных змей в знак перехода на цифровое ТВ, передает телеканал "Якутия 24".
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Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 10:18
Экономика
Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами
ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
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Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе
Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
Китайцы показали четвероногого робота AlienGo
Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Политика
Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
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Шоу-бизнес
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Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
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Общество
Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Футбол
СМИ: Игроки «МЮ» недовольны новыми контрактами Янга, Смоллинга и Джонса
Некоторые игроки «МЮ» считают, что Янг, Смоллинг и Джонс не заслуживают своих новых контрактов, учитывая отношение к другим членам команды в последние месяцы.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Политика
Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29