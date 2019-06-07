Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видеоРоссийская газета 10:37
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
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Энергетика
Путин объяснил формулу образования цен на газ
Цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от колебания цены сырой нефти - такова формула ценообразования, изменение которой, впрочем, можно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 11:37
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Общество
В Белграде дикие кабаны из-за наводнения оказались в черте города
Минсельхоз Сербии предупредило жителей ряда районов столицы Минсельхоз Сербии предупредило жителей Белграда о нашествии диких кабанов.
Обновлено в 11:39
Политика
Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом
Обновлено в 10:55
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
ЖКХ
В Севастополе устранены практически все последствия непогоды
Обновлено в 10:04
Политика
«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ
Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян
Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.
Обновлено в 03:07
Общество
Участвовавшую в отлове косаток фирму оштрафовали на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО "Белый кит" виновным в нарушении правил рыболовства и назначил штраф в размере 28,17 млн руб. "Признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн руб. без конфискации судна и орудий лова", — цитирует судью ТАСС.
Обновлено в 12:04
Игры
На Е3 могут показать кооперативный шутер Rainbow Six про космос
Если информация подтвердится, Rainbow Six Quarantine представят на пресс-конференции Ubisoft 10 июня в 23:00 мск.
Обновлено в 07:10
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Общество
В Афинах завершено строительство первой мечети
Завершено строительство первой после провозглашения независимости Греции мечети, 7 июня передает пресс-служба министерства образования страны.
Обновлено в 12:35
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин рассказал о кризисе модели мировой экономики на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что планы по развитию страны должны учитывать происходящее в мире.
Обновлено в 08:38
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Политика
Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Политика
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Экономика
В России продукты питания начнут продавать в рассрочку
Супермаркеты «Перекрёсток» начнут продавать продукты питания в рассрочку. Такое решение приняли владельцы сети.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02