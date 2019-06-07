Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видеоРоссийская газета 10:37

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

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