Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видеоРоссийская газета 10:37

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

Футбол «Ростов» подписал защитника «Тамбова» Чистякова 25-летний защитник Дмитрий Чистяков подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

Политика На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.

Происшествия МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.

Происшествия В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Политика Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.

Футбол «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют за Суперкубок Англии 4 августа Стала известна дата матча за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" . Встреча состоится на стадионе "Уэмбли" 4 августа.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Шоу-бизнес Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.

Происшествия Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Энергетика Путин допустил корректировки в формуле цены на российский газ Формула цены на российский газ может корректироваться, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Политика К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.

Политика Си Цзиньпин назвал Трампа другом Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом в ходе ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.

Политика Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Здоровье Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.

Общество «Почта России» и Lamoda построят распределительный центр в Подмосковье Планируется, что распределительный центр будет обслуживать отправления Fashion & Lifestyle сегмента группы (одежда, обувь, аксессуары и другие товары).

Экономика Кабмин выделит 300 млрд на создание комфортной городской среды Правительство России выделит более 300 млрд руб. на программу по созданию комфортной городской среды.

Политика Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.