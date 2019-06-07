Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видеоРИА Новости 09:15

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море. Опубликованные в твиттере кадры сняты с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, параллельным курсом которому идет российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
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Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане

РБК13:30

ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Филиппинском море

Интерфакс06:45

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

RT на русском11:55

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

РИА Новости09:15

Инцидент с участием боевых кораблей США и России попал на видео

Газета.Ru13:29

В ВМС США назвали непрофессиональными действия военных РФ в Восточно-Китайском море

ТАСС07:10

Появилось видео опасного сближения боевых кораблей России и США

Lenta.ru08:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Автоспорт

Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике

На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

США прекращают обучение турецких летчиков из-за покупки С-400

Обновлено в 11:17
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика

Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе вместо полетов на Луну

Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Происшествия

Под Петербургом на стройке молнией убило приезжего из Средней Азии

Обновлено в 15:37
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено в 13:28
Футбол

«Ростов» продлил контракты с Шомуродовым и Песьяковым

«Ростов» продлил контракты с вратарем Сергеем Песьяковым и нападающим Эльдором Шомуродовым.
Обновлено в 11:36
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии

Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Авто

BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7

BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Технологии

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Гаджеты

Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны

Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:51
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Политика

Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Экономика

Ростовская область привезла из Петербурга 187,5 млрд рублей инвестиций

Обновлено в 11:11
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

Обновлено в 10:00
Политика

Пашинян заявил о планах получить от России «немаленькое» оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку оружия в страну.
Обновлено в 09:35
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
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