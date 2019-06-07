Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видеоРИА Новости 09:15

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море. Опубликованные в твиттере кадры сняты с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, параллельным курсом которому идет российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

РИА Новости09:15

Инцидент с участием боевых кораблей США и России попал на видео

Газета.Ru13:29

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

RT на русском11:55

Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане

РБК13:30

ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Филиппинском море

Интерфакс06:45

В ВМС США назвали непрофессиональными действия военных РФ в Восточно-Китайском море

ТАСС07:10

Появилось видео опасного сближения боевых кораблей России и США

Lenta.ru08:35
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