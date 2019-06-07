Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видеоРИА Новости 09:15

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море. Опубликованные в твиттере кадры сняты с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville, параллельным курсом которому идет российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

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