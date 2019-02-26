Футбол

Инцидент с голкипером Кепой разделил «Челси» на два лагеряГазета Metro 10:22

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Конфликт между главным тренером "Челси" Маурицио Сарри и голкипером команды Кепой Аррисабалагой, произошедший во время финального матча Кубка английской лиги, разделил команду на два противоборствующих лагеря, сообщает британский портал The Telegraph.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Игроки «Челси» разделились на два лагеря из-за инцидента с Кепой и Сарри

Матч ТВ09:02

Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба

Газета.Ru08:59

Испанские игроки «Челси» поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Sport24.ru08:50

СМИ: Футболисты «Челси» разделились на два лагеря после инцидента с Кепой

Советский спорт08:38

СМИ: футболисты «Челси» разделились на два лагеря после инцидента с Кепой

Чемпионат08:30

СМИ: три игрока «Челси» поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Спорт-Экспресс08:25

Аспиликуэта, Педро и Алонсо поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Sports.ru08:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе

Обновлено в 07:21
Происшествия

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия

СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Обновлено в 09:39
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Официальные лица Индии подтвердили факт атаки ВВС страны по объектам боевиков на территории Пакистана, сообщает 26 февраля Al Arabia.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Спорт

Лыжница Седова финишировала шестой в индивидуальной гонке чемпионата мира

Обновлено в 10:21
Общество

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Обновлено в 08:18
Политика

Помпео: США считают референдум на Кубе спланированным «спектаклем»

Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем".
Обновлено в 10:10
Происшествия

Источник сообщил о поджоге дома главного редактора «Авторадио»

Неизвестные в Москве подожгли дом главного редактора "Авторадио" Ирины Ипатовой, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

Обновлено в 09:24
Авто

АвтоВАЗ частично приостановил работу завода из-за коммунальной аварии

Обновлено в 08:53
Экономика

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2018 году выросла на 44%

Свободный денежный поток компании составил $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла до 53% против 44% по итогам 2017 года.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Политика

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 09:18
Политика

В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

Обновлено в 06:03
Политика

Первый серийный самолет МС-21 оборудуют российскими двигателями

Россия установит собственный двигатель ПД-14 на перспективный отечественный среднемагистральный самолёт МС-21, хотя не намерена отказаться от сотрудничества с Pratt&Whitney, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").
Обновлено в 08:42
Политика

Путин расширил полномочия Минвостокразвития

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:05
Общество

Январские морозы придут в Москву на выходных

Столбики термометров в столице в первые весенние выходные могут опуститься до 12 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 10:16
Религия

РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Жительницу одной из деревень в Татарстане, вызвавшую скорую помощь из-за гипертонического криза, пришлось доставлять до машины, которая не смогла подъехать к дому пациентки из-за неубранного снега, в ковше трактора, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни россиян

Обновлено в 10:36
Происшествия

Вынесен приговор за гибель солдата на учениях под Петербургом

Обновлено в 10:09
Политика

Тереза Мэй предложила парламенту возможность отложить Brexit

Предложение Мэй позволит продлить действие статьи 50, по которой Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, если парламент не одобрит ее сделку с Брюсселем.
Обновлено в 09:09
Политика

Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
ещё по теме
Кепа Аррисабалага
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Челси» и национальной сборной Испании. По национальности является баском.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное