Футбол

Инцидент с голкипером Кепой разделил «Челси» на два лагеряГазета Metro 10:22

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Конфликт между главным тренером "Челси" Маурицио Сарри и голкипером команды Кепой Аррисабалагой, произошедший во время финального матча Кубка английской лиги, разделил команду на два противоборствующих лагеря, сообщает британский портал The Telegraph.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Игроки «Челси» разделились на два лагеря из-за инцидента с Кепой и Сарри

Матч ТВ09:02

СМИ: три игрока «Челси» поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Спорт-Экспресс08:25

Испанские игроки «Челси» поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Sport24.ru08:50

СМИ: Футболисты «Челси» разделились на два лагеря после инцидента с Кепой

Советский спорт08:38

СМИ: футболисты «Челси» разделились на два лагеря после инцидента с Кепой

Чемпионат08:30

Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба

Газета.Ru08:59

Аспиликуэта, Педро и Алонсо поддержали Кепу в конфликте с Сарри

Sports.ru08:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в Кузбассе

Пять взрослых и двое детей стали жертвами пожара в частном доме в городе Мариинске Кемеровской области.
Обновлено в 21:13
Происшествия

В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

Обновлено в 20:49
Музыка

На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе

Во вторник группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения НОТУ представлять страну на Евровидении.
Обновлено в 19:43
Наука

Разработчики робота Федора анонсировали создание робота-собаки

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника", являющегося разработчиком робота "Федора", Евгений Дудоров сообщил журналистам о разработках четвероногого робота, подобного американскому BigDog.
Обновлено в 18:38
Политика

Небензя назвал Гуаидо самозванцем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления в СБ ООН напомнил историю развития конфликта в Венесуэле и назвал «самозванцем с улицы» спикера парламента Хуана Гуаидо.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек

На индонезийском острове Сулавеси под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, оказались более 60 человек.
Обновлено в 20:26
Политика

Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы

Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова.
Обновлено в 21:31
Политика

Эрдоган надеется на изменение отношения США к сделке с РФ по С-400

Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что США изменят отношение к покупке Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.
Обновлено в 20:46
Политика

WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Общество

Ди Каприо потребовал освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Знаменитый голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter обратился к неравнодушным людям с просьбой подписать петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Обновлено в 20:28
Политика

Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим

"Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — отметил Новак.
Обновлено в 17:57
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще два человека

Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Экономика

Правительство Нидерландов купило долю в авиакомпании Air France—KLM

Правительство Нидерландов купило 12,7% акций авиаперевозчика Air France—KLM за €680 млн.
Обновлено в 21:08
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

Обновлено в 08:47
Происшествия

Военный самолет разбился на Кубе

Обновлено в 15:44
Происшествия

В горах Сербии спасены заблудившиеся российские туристы

В горах Копаоник на юге Сербии спасены трое граждан России. Девушка и два юноши заблудились во вторник.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

В ЛНР задержан украинский диверсант

По информации представителя Народной милиции ЛНР, в Донбассе в районе населенного пункта Золотое украинской диверсионно-разведывательной группой была предпринята попытка проникновения на территорию Луганской народной республики.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Контрабанду леса на 700 миллионов рублей выявили в Приморье

В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Политика

В Госдуме оценили встречу Порошенко и Волкера

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал встречу украинского лидера Петра Порошенко с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту американского эсминца.
Обновлено в 20:13
Политика

МИД Венесуэлы: в грузовике с гумпомощью обнаружены детали для баррикад

Обновлено в 19:52
Происшествия

Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Экономика

Источник: Baring Vostok требует через суд Лондона 17 млрд рублей у банкира Аветисяна

Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
Происшествия

Суд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 05:31
Технологии

Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено в 20:02
Хоккей

Кузнецов с передачи Овечкина забросил свою 17-ю шайбу в сезоне

Кузнецов отличился на 17-й секунде третьего периода, сделав счет 7:2 в пользу своей команды.
Обновлено в 21:18
Политика

Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной

26 февраля в США состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение не назначать дату вынесения приговора россиянке по просьбе следствия.
Обновлено в 16:03
Общество

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

Обновлено в 17:28
ещё по теме
Кепа Аррисабалага
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Челси» и национальной сборной Испании. По национальности является баском.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное