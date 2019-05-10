Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»Известия 10:37

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «112 Украина».
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Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»

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Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
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«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
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