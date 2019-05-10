Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»Известия 10:37
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «112 Украина».
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
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Торги акциями Uber открылись ниже цены IPO
Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись на уровне $42 - ниже цены IPO.
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Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
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Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Россия в 2019–2020 сельскохозяйственном году может нарастить поставки пшеницы до 36 млн тн.
Обновлено в 12:25
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Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
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Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
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Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
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Трейлер «Джуди» с Рене Зеллвегер появился в сети
Первый трейлер байопика "Джуди" о последнем годе жизни американской актрисы и певицы Джуди Гарленд появился в сети.
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Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
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"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
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