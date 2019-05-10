Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»Известия 10:37

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «112 Украина».
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Инаугурацию Зеленского предложили перенести из-за «гнилого воскресенья»

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Инаугурации Зеленского угрожают «солнечно-лунно-земные связи»

Вести.Ru10:50

Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Газета.Ru10:00

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

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В Раде требуют перенести инаугурацию Зеленского из-за «гнилого воскресенья»

РИА Новости08:36

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

ТК Звезда05:20
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Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

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В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

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Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
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Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
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В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Происшествия

В Петербурге на Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки

В Петербурге произошло столкновение двух маршруток с пассажирами. ДТП случилось на Старо-Петергофском проспекте.
Обновлено в 11:17
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Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

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В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
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Дональд Трамп не намерен спешить в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе, и торопиться с ними не нужно.
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В Telegram появилась возможность архивировать чаты

В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
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Происшествия

«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
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Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
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В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

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В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
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Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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