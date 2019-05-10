Политика

Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»Газета.Ru 10:00

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья". Об этом сообщает "112 Украина".
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Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»

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РИА Новости08:36

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

ТК Звезда05:20
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Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
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