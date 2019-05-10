Политика
Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»Газета.Ru 10:00
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья". Об этом сообщает "112 Украина".
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Политика
Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском
Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 07:31
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Футбол
Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»
Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах сыграет в матче заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона с командой «Вулверхэмптон», сообщает 10 мая официальный сайт команды.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии
В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы
Обновлено в 05:46
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Культура
11 мая в Волгограде пройдет открытый пленэр «Дорога к храму»
Пленэр «Дорога к храму» пройдет на улице Мира в Волгограде, как сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 07:31
Общество
Жителей еще одного елшанского барака переселят в «володинский» дом
Несколько минут назад в Саратове Вячеслав Володин, направлявшийся на стройплощадку нового дома в Елшанке, изменил свой маршрут и отправился к бараку № 22 на улице Елшанской.
Обновлено в 07:54
Общество
Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко
Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах
Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31