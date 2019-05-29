Футбол

InStat включил Дзюбу в символическую сборную сезона Лиги ЕвропыБомбардир.ру 12:57

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Компания InStat составила символическую сборную по итогам сезона Лиги Европы-2018/19. В команду вошел российский форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он сыграл в девяти матчах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
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Дзюба — о партнёрах по команде сезона в ЛЕ от InStat Football: приятная компания

Чемпионат14:01

Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы

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«Приятная компания». Дзюба - о попадании в сборную ЛЕ-2018/19 по версии InStat Football

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Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

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«Приятная компания!» Дзюба прокомментировал свое попадание в символическую сборную ЛЕ по версии InStat

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Дзюба о попадании в сборную ЛЕ по версии InStat: «Приятная компания»

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