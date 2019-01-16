Экономика

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовалиLenta.ru вчера в 20:30

Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такие меры были приняты в рамках иска российского банка ВТБ к бизнесмену.
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С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре

Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 14:59

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«Ъ»: суд Кипра арестовал активы украинского миллиардера Фирташа на $46 млн

ТАСС00:40

Суд Кипра арестовал активы украинского миллиардера Фирташа, сообщили СМИ

РИА Новости00:24

Имущество Дмитрия Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

Коммерсантъ01:05

Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов

Эхо Москвы01:03

Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

Ведомостивчера в 21:39

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Lenta.ruвчера в 20:30

СМИ узнали об аресте на Кипре имущества украинского олигарха Фирташа

РБКвчера в 18:49
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Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Экономика

В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года

Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Экономика

Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.
Обновлено в 05:09
Финансы

Эксперт увидел риски в увеличении доли юаня в резервах ЦБ

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит разные сценарии диверсификации международных резервов, например, в которых юань — более интересная валюта для вложений.
Обновлено в 06:48
Финансы

Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе

Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе.
Обновлено в 06:35
Энергетика

США сохранили прогноз цены барреля нефти Brent на 2019 год

Средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит $61, полагают эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США.
Обновлено в 03:40
Экономика

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»

Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.
Обновлено в 05:03
Экономика

Собянин предложил не размазывать деньги по территории России

России нужно сосредоточиться на точках роста, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:11
Экономика

Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям

Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Экономика

Кабмин Украины планирует продать 16 крупных компаний

Кабинет министров Украины утвердил перечень крупных государственных предприятий, которые планируется выставить на приватизацию в 2019 году.
Обновлено в 06:42
Экономика

Госдума законом регулирует цены на лекарства

Проектом закона прописывается возможность перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП), в сторону увеличения (один раз в календарном году) или в сторону снижения.
Обновлено в 04:28
Экономика

«Ростелеком» и «МегаФон» создали СП для развития 5G

«Ростелеком» и «МегаФон» завершили создание совместного предприятия (СП), которое станет единым оператором для строительства сетей 5G в России, заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 06:04
Финансы

Итоги голосования по Brexit подстегнули курс британского фунта

По состоянию на 8:20 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2859 доллара с 1,2858 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Обновлено в 04:32
Экономика

Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб

Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

В Саровбизнесбанке сменился руководитель

На посту руководителя Елагин сменил Ирину Алушкину, которая возглавляла Саровбизнесбанк на протяжении 14 лет.
Обновлено в 03:19
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Дмитрий Фирташ
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен и инвестор, миллиардер.
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