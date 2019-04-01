Политика
Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»Газета.Ru 14:02
Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, судебное решение связано с выводом денежных средств из "Приватбанка".
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Месть Порошенко: прокуратура наложила новый арест на активы компаний Коломойского
Свободная Пресса13:59
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