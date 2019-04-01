Политика
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»НТВ 13:19
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский. Власти полагают, что бывшие владельцы создали в «ПриватБанке» теневую структуру, с помощью которой отмывали и выводили средства.
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Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Игры
4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн
Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками
На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Игры
Blizzard рассказала об одиночном режиме Hearthstone: Rise of Shadows
В одиночном режиме Rise of Shadows игроки вновь смогут принять участие в самых интересных занятиях прошлых дополнений.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Наука
В Томске ученый разработал прототип двухколесного автомобиля
Обновлено 30 марта в 22:21
Хоккей
СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Энергетика
Россия значительно опередила США по поставкам СПГ в Европу
В прошлом году страны Европы увеличили чистый импорт СПГ сразу на 6,4%. Показатель достиг 48,9 миллионов тонн благодаря увеличению поставок в Бельгию, в также Нидерланды.
Обновлено в 02:47
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Спорт
Тутберидзе поспорила с Родниной о возрастном цензе фигуристок
Обновлено в 13:25
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:34
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52