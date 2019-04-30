Футбол
Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налоговВести.Ru 04:00
Как сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката семьи Неймара Маркуса Недера, игрок "ПСЖ" обвиняется в неуплате налога порядка 17,5 миллионов долларов при переходе из "Сантоса" в "Барселону".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Бразилии арестовали часть имущества Неймара, включая личные самолет и вертолет
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Часть имущества Неймара в Бразилии заморожена из-за уклонения игрока от уплаты налогов
Sports.ruвчера в 17:42
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Обновлено в 04:07
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Наука
Ученые рассказали о причинах появления ранней седины
Еще одной причиной появления ранней седины являются генетические отклонения, при этом стресс, как оказалось, в этом вопросе не имеет никакого влияния.
Обновлено в 04:23
Технологии
Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Политика
В Белоруссии задержали экс-начальника охраны Лукашенко
Оперативники Комитета Госбезопасности Белоруссии (КГБ) задержали заместителя госсекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 16:29
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров в свой день рождения презентовал новый хит
Король российской эстрады решил отпраздновать день рождения не в кругу семьи, а на гастролях.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Космос
Проект футуристической марсианской теплицы Университета Дартмута выиграл конкурс от NASA
Команда из Дартмутского колледжа (штат Нью-Гемпшир, США), состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge — 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к поклонникам после ДТП
Певица Марина Абросимова (МакSим) записала аудиообращение к своим фанатам.
Обновлено в 02:14
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Кемеровской области в мусорном баке нашли тело младенца
В Междуреченске (Кемеровская область) в мусорном баке нашли тело младенца, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Арестован бывший руководитель головного предприятия «Роскосмоса»
Экс-начальника головного предприятия "Роскосмоса" Дмитрия Панова суд арестовал по делу о хищениях.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Общество
Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи
После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом
Обновлено в 03:12
Единоборства
Дацик проведет бой с Новоселовым, отсидевшим 15 лет
О поединке Новоселов рассказал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:41
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
Обновлено в 00:16
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Общество
Количество антисемитских атак в США удвоилось в 2018 году
Как сообщило издание New York Post со ссылкой на доклад Антидиффамационной лиги (ADL), в Штатах в 2018 году было отмечено 39 случаев нападений на евреев, в результате которых погибли 59 человек.
Обновлено в 02:43
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34