Футбол

Имущество Неймара в Бразилии арестовано из-за неуплаты налоговВести.Ru 04:00

Как сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката семьи Неймара Маркуса Недера, игрок "ПСЖ" обвиняется в неуплате налога порядка 17,5 миллионов долларов при переходе из "Сантоса" в "Барселону".
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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