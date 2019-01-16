Экономика

Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ
Ведомости
вчера в 21:39

Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Ведомостивчера в 21:39
с чего всё началось

С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре

Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб. По данным информированных источников "Ъ", иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры.
Коммерсантъвчера в 14:59

Подробнее о событии

Суд Кипра арестовал активы украинского миллиардера Фирташа, сообщили СМИ

РИА Новости00:24

Активы олигарха Фирташа арестовали на Кипре по иску ВТБ

News.ruвчера в 21:51

Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

Ведомостивчера в 21:39

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Lenta.ruвчера в 20:30

Кипрский суд арестовал активы украинского миллиардера по иску ВТБ

Эхо Москвывчера в 20:04

СМИ узнали об аресте на Кипре имущества украинского олигарха Фирташа

РБКвчера в 18:49

С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре

Коммерсантъвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Экономика

Ростуризм выступил против введения налога на выезд из России

15 января ассоциация предпринимателей АВАНТИ направила в Совет Федерации, Госдуму и Ростуризм предложение ввести налог в размере 500 рублей на выезд из России, который должен взиматься как с иностранцев, так и с россиян.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Назван средний размер пенсии на Украине

Обновлено вчера в 18:32
Финансы

Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей

Минфин на первых в 2019 году недельных аукционах 16 января намерен разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
Обновлено вчера в 10:37
Финансы

Международные резервы РФ в 2018 году выросли до $468,5 млрд

За весь 2018 год стоимость золота в резервах выросла на $10,256 млрд, или на 13,4%, с $76,647 млрд.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России

«За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Обновлено вчера в 04:32
Энергетика

Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина

Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено вчера в 11:42
Экономика

Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов

Лидер рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) «АльфаСтрахование» (15,8% рынка по собранным премиям) раскрыл, как поменялась средняя цена на его полисы ОСАГО в первые дни продаж после изменения базовых ставок.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

АКРА прогнозирует сокращение числа банков на 5–7% за пять лет

Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сокращение числа участников банковского рынка в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Роскомнадзор заблокировал более 1300 ресурсов, связанных с Azino777

Роскомнадзор внес более 1,5 тысячи ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777, в реестр запрещенной информации, около 1,3 тысячи из них блокируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика

ЦБ сообщил о скором начале обсуждения новой пенсионной концепции

Правительство в конце января примет решение о начале публичного обсуждения проекта индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен заменить нынешние замороженные накопительные пенсии.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика

Регионы присматриваются к нацпроектам

Правительство в рамках нацпроектов увеличивает федеральную помощь регионам (доля софинансирования со стороны субъектов составляет в среднем не более 5%). По словам Антона Силуанова, территориям дополнительно передается 600 млрд руб. в 2020 году — для решения задач, отнесенных к компетенции регионов.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок

Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика

Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин

Все добывающие скважины Минэкономразвития планирует включить в налоговую базу по налогу на недвижимость, - сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

В 2018 году рост германской экономики замедлился до 5-летнего минимума

Рост германского ВВП замедлились с 2,2% в 2016 и 2017 годах до 1,5% в 2018 году - минимума за 5 лет, свидетельствуют опубликованные сегодня оценки Федерального статистического управления (Destatis) ФРГ.
Обновлено вчера в 04:48
ещё по теме
Дмитрий Фирташ
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен и инвестор, миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное