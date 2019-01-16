Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб. По данным информированных источников "Ъ", иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры.

с чего всё началось

Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

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