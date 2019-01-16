Экономика
Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Ведомостивчера в 21:39
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с чего всё началось
Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб. По данным информированных источников "Ъ", иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры.Коммерсантъвчера в 14:59
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Экономика
Ростуризм выступил против введения налога на выезд из России
15 января ассоциация предпринимателей АВАНТИ направила в Совет Федерации, Госдуму и Ростуризм предложение ввести налог в размере 500 рублей на выезд из России, который должен взиматься как с иностранцев, так и с россиян.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Назван средний размер пенсии на Украине
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей
Минфин на первых в 2019 году недельных аукционах 16 января намерен разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
Обновлено вчера в 10:37
Финансы
Международные резервы РФ в 2018 году выросли до $468,5 млрд
За весь 2018 год стоимость золота в резервах выросла на $10,256 млрд, или на 13,4%, с $76,647 млрд.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России
«За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Обновлено вчера в 04:32
Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов
Лидер рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) «АльфаСтрахование» (15,8% рынка по собранным премиям) раскрыл, как поменялась средняя цена на его полисы ОСАГО в первые дни продаж после изменения базовых ставок.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
АКРА прогнозирует сокращение числа банков на 5–7% за пять лет
Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сокращение числа участников банковского рынка в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Роскомнадзор заблокировал более 1300 ресурсов, связанных с Azino777
Роскомнадзор внес более 1,5 тысячи ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777, в реестр запрещенной информации, около 1,3 тысячи из них блокируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
ЦБ сообщил о скором начале обсуждения новой пенсионной концепции
Правительство в конце января примет решение о начале публичного обсуждения проекта индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен заменить нынешние замороженные накопительные пенсии.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика
Регионы присматриваются к нацпроектам
Правительство в рамках нацпроектов увеличивает федеральную помощь регионам (доля софинансирования со стороны субъектов составляет в среднем не более 5%). По словам Антона Силуанова, территориям дополнительно передается 600 млрд руб. в 2020 году — для решения задач, отнесенных к компетенции регионов.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок
Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин
Все добывающие скважины Минэкономразвития планирует включить в налоговую базу по налогу на недвижимость, - сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
В 2018 году рост германской экономики замедлился до 5-летнего минимума
Рост германского ВВП замедлились с 2,2% в 2016 и 2017 годах до 1,5% в 2018 году - минимума за 5 лет, свидетельствуют опубликованные сегодня оценки Федерального статистического управления (Destatis) ФРГ.
Обновлено вчера в 04:48