Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

с чего всё началось

С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический". Дело в том, что согласно закону "Об органической продукции", все продукты с такой маркировкой должны иметь российские сертификаты.

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