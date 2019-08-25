Общество
Pravda.RuИмпортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России
С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический". Дело в том, что согласно закону "Об органической продукции", все продукты с такой маркировкой должны иметь российские сертификаты.
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъ27 августа в 18:42
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«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа
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