Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

с чего всё началось

В письме говорится, что в настоящее время в российских магазинах представлен большой ассортимент импортной органической продукции. Товары имеют сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе. На упаковки нанесена соответствующая маркировка, а также надпись «органический».

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