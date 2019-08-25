Экономика
REGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
Наука
ИИ на основе данных ЭКГ способен успешно определить общее состояние здоровья
Исследователи из клиники Майо в Рочестере обучили искусственный интеллект (ИИ) обрабатывать данные электрокардиограммы (ЭКГ), что позволило алгоритму успешно определять состояние здоровья пациентов.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Происшествия
При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека
Два работника нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) погибли и один пострадал при пожаре на строящемся сухогрузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
РИА Новости 02:49
Шоу-бизнес
Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru вчера в 12:10
Политика
В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8
Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.
РБК 07:00
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Происшествия
Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
Интерфакс 06:12
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
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Коммерсантъ 04:48
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.
Коммерсантъ 06:27
Экономика
ФАС проследит за ценами на АЗС «Роснефти» и «Лукойла» в Петербурге
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу будет обращать более пристальное внимание на цены на заправках "Лукойла" и "Роснефти", совокупная доля которых в общем числе АЗС города превысила 50%, говорится в сообщении УФАС.
РИА Новости 05:39
Космос
Стала известна дата начала работ с участием робота «Федора» на МКС
Робот «Федор» приступит к своим обязанностям на Международной космической станции (МКС) не раньше четверга, 29 августа.
Известия вчера в 14:53
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
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Происшествия
Задержана банда мошенников, работавшая в Волгограде
Установлено, что ОПГ работала в Московской области и Волгограде.
Newdaypost.ru 02:48
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга.
REGNUM 06:48
Политика
Пекин не пустил военный корабль США в порт Циндао
Газета.Ru 06:42
Авто
BMW готовит X6 с покрытием из самого черного в мире вещества
Первым среди автомобилей инновационное покрытие с веществом vantablack получил кроссовер BMW X6, презентация которого состоится в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.
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Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Происшествия
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
В Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.
Известия 06:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
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Том Стоппард прислал в РАМТ новую пьесу «Леопольдштадт»
Новую пьесу Стоппарда, который известен как "беспристрастный автор", называют его самым "личным" произведением.
РИА Новости 06:30
Происшествия
Суд отправил на лечение обвиняемого в угоне самолёта жителя ХМАО
Суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду, 28 августа, принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, пытавшегося в январе угнать самолёт компании «Аэрофлот».
RT на русском 06:40