Общество
REGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
Читать в источнике
Оценить269
с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Футбол
Газон стадиона «Ниццы» атаковали грибы
Мэрия Ниццы выразила обеспокоенность тем, что из-за этих проблем газон «Альянц Ривьеры» будет непригоден для матча 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель».
Спорт-Экспресс 07:49
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Украинские СМИ назвали освобождение Вышинского шагом к обмену пленными
Журналист Кирилл Вышинский был освобождён из-под стражи на Украине, так как войдёт в список для обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
News.ru 06:20
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса.
Газета.Ru 06:55
Космос
Пассажир самолета зафиксировал НЛО в небе над Мексикой
UfacityNews.ru 03:19
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Теннис
Рублёв рассказал о судорогах во время матча с Циципасом
Не знаю, как себя чувствовал Стефанос, но у меня были судороги. Мы работаем с расчётом на матч из пяти сетов.
Sport.ru 06:44
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Общество
Учителям сочинили кодекс поведения в соцсетях
Минпросвещения разработало нормы профессиональной этики преподавателей Внешний вид учителя должен «соответствовать задачам реализуемой образовательной программы», а в интернете им рекомендуется воздержаться от публикации информации, вредящей «здоровью и развитию детей».
Коммерсантъ 05:21
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия вчера в 16:09
Политика
Вышинский обвинил в своем аресте Порошенко
Редактор портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский, освобожденный в среду из-под стражи, обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в своем аресте.
Sputnik Таджикистан 06:00
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Авто
Средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет
Автоновости дня вчера в 02:53
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Футбол
Кирьяков: «Пропущенный мяч „Краснодара“ спутал все карты»
Команда должна была быть на подъеме, но пропустила этот дурацкий мяч.
Евро-футбол.ру 07:55
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» доставили советский танк к стадиону в Белграде
Болельщики «Црвены Звезды» доставили советский танк Т-55 к домашнему стадиону «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз», сообщает AP News.
Чемпионат вчера в 12:45
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41