Экономика
REGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Газета.Ru 03:59
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
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РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия
В СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса
"Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей", — сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест Абызова.
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Около 100 редчайших рукописных свитков XVII века станут доступны пензенцам для изучения в электронном виде.
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Политика
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Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Дни24 03:12
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Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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ТАСС 04:00
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Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
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В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
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iReactor вчера в 22:05