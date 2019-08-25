Экономика

REGNUMREGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

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С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ

РИА Новости06:17

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

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«Ъ»: зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка

ТАССвчера в 23:01

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Коммерсантъ04:25

Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

Вести.Ruвчера в 21:27
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Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

РБК 05:53
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Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Политика

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
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Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

ТАСС 02:00
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

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Происшествия

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Космос

Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября

К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Экономика

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 03:59
Политика

Коломойский предложил снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Российская газета 02:54
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

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РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

В СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса

"Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей", — сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест Абызова.
РИА Новости 06:00
Технологии

В пензенском госархиве оцифруют около 100 свитков допетровской эпохи

Около 100 редчайших рукописных свитков XVII века станут доступны пензенцам для изучения в электронном виде.
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Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК

Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
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В Донецке появилась площадь Александра Захарченко

Lenta.ru 05:37
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Футбол

«Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем

Ранее Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» до перехода в «Локомотив» — с 2011 по 2014 год.
Спорт-Экспресс вчера в 17:09
Общество

Синоптики предупредили жителей России о заморозках

Среда, 28 августа, окажется самым холодным днем текущей недели на обширной территории России — от севера до Поволжья, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
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Шоу-бизнес

Волочкова сравнила свой мангал с вечным огнем

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram Stories видео, в котором жарит мясо на мангале во дворе дома, подписав его фразой «Вечный огонь».
Lenta.ru 05:31
Армия и оружие

Американцы объяснили, почему война в космосе будет скучной и нелепой

На самом деле, в некоторых случаях военные действия потребуют совсем немногим больше, чем обыкновенный толчок.
Ferra 03:43
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Общество

Число браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года

Росстат зафиксировал снижение числа разводов в России, которое достигло минимального показателя с 1990 года.
iReactor вчера в 22:05
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