Экономика

REGNUMREGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Интерфакс03:58

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Коммерсантъ04:25

Импортные органические продукты могут исчезнуть из российских магазинов

News.ruвчера в 20:41

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42

«Ъ»: зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка

ТАССвчера в 23:01

Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

Вести.Ruвчера в 21:27

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45
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Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

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Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости вчера в 17:59
Автоспорт

Ferrari увеличит инвестиции в команду на 2020 и 2021 годы

В 2021 году в Ф1 будет введен новый технический регламент, и в преддверии этих перемен генеральный директор Ferrari Луи Камильери решил увеличить инвестиции в гоночную команду в течение двух следующих лет.
Motorsport.com Russia 03:28
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия

На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
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Политика

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Известия 03:48
Наука

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес

Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы

Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Культура

В театре Ермоловой рассказали о состоянии Олега Меньшикова

В дирекции театра РИА «Новости» заявили, что «все давно нормально», и Меньшиков приступил к работе.
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Технологии

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Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
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Политика

Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills

Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.
РИА Новости вчера в 15:45
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
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Происшествия

В Саратове три человека погибли в результате ДТП

В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM вчера в 08:02
Кино

В Marvel появится первый супергерой-гей

Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU вчера в 07:17
Космос

Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября

К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
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Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
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Космос

SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Футбол

ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»

В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Технологии

Пользователей подпишут на спортсменов

Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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