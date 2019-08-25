Экономика

REGNUMREGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

«Ъ»: зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка

ТАССвчера в 23:01

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

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Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Интерфакс03:58

Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

Вести.Ruвчера в 21:27

Импортные органические продукты могут исчезнуть из российских магазинов

News.ruвчера в 20:41
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Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей

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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

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Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего

Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
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ОК! 00:17
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Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн

Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
ТАСС вчера в 16:11
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

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Lenta.ru 03:04
Транспорт

Утверждены тарифы на проезд на Московских центральных диаметрах

Стало известно о появлении нового тарифа на проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с пересадкой в метро, который позволит жителям Подмосковья значительно экономить на транспорте.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
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Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
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Экономика

Назван объем секретных расходов России

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СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре

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Футбол

Один из старейших футбольных клубов исключен из чемпионата Англии

Футбольный клуб "Бери" из-за проблем с финансированием был исключен из числа участников чемпионата Англии.
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Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

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К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
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Как бы выглядел СССР в 2019 году

Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
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Экономика

Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

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Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
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87 тысяч человек остались без электричества в Якутии

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Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
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Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
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Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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