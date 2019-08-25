Экономика
REGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
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Известия 03:10
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
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Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
В ночь с 27 на 28 августа Эммануил Виторган сделал заявление, которое стало неожиданностью для всех: у актера и его супруги Ирины Млодик родилась дочь.
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Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
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Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
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ТАСС вчера в 16:11
Экономика
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Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Транспорт
Утверждены тарифы на проезд на Московских центральных диаметрах
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РЕН ТВ вчера в 20:30
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Происшествия
СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре
Российская газета 04:18
Футбол
Один из старейших футбольных клубов исключен из чемпионата Англии
Футбольный клуб "Бери" из-за проблем с финансированием был исключен из числа участников чемпионата Англии.
Российская газета 05:07
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
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К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
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РБК вчера в 13:45
Политика
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Общество
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Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
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Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Технологии
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Футбол
ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»
В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53