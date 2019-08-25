Общество
REGNUMИмпортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Происшествия
В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек
Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.
РБК 00:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Шоу-бизнес
Борьба с алкоголизмом, загадочные смерти и депрессии: что стало с участниками группы «Лицей»
Алексей Макаревич решил организовать трио «Лицей» в 1991 году. До этого он был гитаристом группы "Воскресенье" и писал песни.
StarHit.ru 02:00
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
Украинская армия привела в ужас американского инструктора
Утро.ru вчера в 13:40
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия 26 августа в 17:18
Наука
Патент недели: российские ученые борются с опухолями
Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика вчера в 08:19
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО вчера в 02:58
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Известия вчера в 22:11
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Теннис
Кузнецова проиграла в первом круге US Open
Россиянка в первом круге турнира уступила в двух партиях американке Кристи Ан. Матч продлился 1 час 36 минут.
Матч ТВ вчера в 20:51
Технологии
NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
Rambler News Service 00:33
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
Политика
Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.
Вслух.Ру 00:49
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Футбол
Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»
В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства кабачков
Цензуры.Нет вчера в 03:10
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55