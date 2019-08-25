Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

с чего всё началось

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Происшествия В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.

Экономика Forbes назвал самые богатые российские семьи Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Наука Патент недели: российские ученые борются с опухолями Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Политика Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

Происшествия В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Теннис Кузнецова проиграла в первом круге US Open Россиянка в первом круге турнира уступила в двух партиях американке Кристи Ан. Матч продлился 1 час 36 минут.

Технологии NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.

Экономика В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50% Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Кино Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Политика Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия В Саратове в ДТП погибли три человека Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Футбол Дембеле намекнул на уход из «Барселоны» В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.

Космос SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.