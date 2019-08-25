Общество
АБНИмпортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков
В письме говорится, что в настоящее время в российских магазинах представлен большой ассортимент импортной органической продукции. Товары имеют сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе. На упаковки нанесена соответствующая маркировка, а также надпись «органический».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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