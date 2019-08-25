Общество

АБНАБНИмпортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков

В письме говорится, что в настоящее время в российских магазинах представлен большой ассортимент импортной органической продукции. Товары имеют сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе. На упаковки нанесена соответствующая маркировка, а также надпись «органический».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Из российских магазинов уже в следующем году могут пропасть продукты с надписью «органические»

Эхо Москвы13:30

С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ

РИА Новости06:17

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Интерфакс03:58

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Коммерсантъ04:25

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45

Россияне могут лишиться зарубежной здоровой пищи

Московский Комсомолец04:55
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
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