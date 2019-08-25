Общество

АБНАБНИмпортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков

В письме говорится, что в настоящее время в российских магазинах представлен большой ассортимент импортной органической продукции. Товары имеют сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе. На упаковки нанесена соответствующая маркировка, а также надпись «органический».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъ27 августа в 18:42

Подробнее о событии

Из российских магазинов уже в следующем году могут пропасть продукты с надписью «органические»

Эхо Москвывчера в 13:30

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РИА Новостивчера в 06:17

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБКвчера в 01:45

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Интерфаксвчера в 03:58

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Коммерсантъвчера в 04:25

Россияне могут лишиться зарубежной здоровой пищи

Московский Комсомолецвчера в 04:55

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RUвчера в 00:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов

Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.
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Политика

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NewInform вчера в 04:01
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Сборная России обыграла Испанию в преддверии старта Кубка мира

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо.
Sportbox.RU вчера в 09:24
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Общество

Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать

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Как сообщает The Sun, он отправил домашнее порно матери Стерлинг, из-за чего попал под суд.
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Кино

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Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
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Шоу-бизнес

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Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
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Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Космос

SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
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Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

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Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Газета.Ru вчера в 21:06
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Bimru.ru вчера в 11:32
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Космос

Что почитать: контакт с пришельцами Эриксона, марсиане в Первую мировую и ретро-путеводитель космического туриста

Первая мировая война была трагедией, но закончилась она иначе.
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Политика

Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
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Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
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Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной

Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
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«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ вчера в 22:14
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