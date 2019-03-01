Энергетика
Импорт сжиженного газа в ЕС из США за год вырос на 181%Коммерсантъ 08 марта в 11:49
После расширения расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с июля 2018 года по настоящее время, что составляет 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
За год импорт сжиженного газа в Европу из США увеличился на 181%
Комсомольская правда08 марта в 10:19
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия
Трое россиян погибли при крушении Boeing в Эфиопии
Обновлено в 09:02
Политика
В Москве прошел митинг за свободный интернет
В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве горит склад на площади две тысячи квадратных метров
«Горит складское здание, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве полиция нашла 5-летнюю девочку-маугли
В одном из домов на севере Москвы найдена девочка-маугли: ребенок был брошен родителями и жил в заваленной хламом квартире.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Новый худрук МХАТ имени Горького запретил артистам пить и курить
Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил артистам курить в театре и употреблять алкоголь.
Обновлено в 00:56
Кино
Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Хоккей
Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ
Восточная конференция: "Автомобилист" (1) — "Салават Юлаев" (6) "Барыс" (2) — "Авангард" (4) Западная конференция: ЦСКА (1) — "Динамо" Москва (5) СКА (2) — "Локомотив" (3) Команды Западной конференции начнут свои полуфинальные серии 13 марта.
Обновлено в 10:03
Происшествия
На НПЗ «Роснефти» в Самарской области произошел пожар
Обновлено в 11:08
Общество
Под Петербургом пятиклассники устроили акцию «Без баб»
Обновлено в 10:49
Политика
Посольство РФ хочет пообщаться с персоналом больницы Солсбери
Посольство РФ в Великобритании хочет пообщаться с работниками больницы в Солсбери, где лечились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил посол РФ Александр Яковенко.
Обновлено в 07:38
Футбол
Кутепов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.
Обновлено в 10:51
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы
Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Женская сборная России разгромила США в полуфинале Универсиады
Женская сборная России по хоккею с разгромным счетом обыграла команду США в полуфинале турнира на Универсиаде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:10
Политика
Украинский националист Кухарчук попал в базу «Миротворца»
Создатели скандально известного украинского сайта "Миротворец" включили в список "изменников родины" главу черкасского областного отделения партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука.
Обновлено в 10:34
Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить
Петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» поступают в Министерство культуры России.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Коммунисты требуют запретить Монеточке въезд в РФ
Певицу Елизавету Гырдымову, известную под псевдонимом Монеточка, раскритиковали за исполнение гимна СССР под флагом США.
Обновлено в 07:00
Политика
Поклонская презентовала автобиографию в Крыму
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Экономика
Завод Ford во Всеволожске могут закрыть уже в марте
Решение будет принято через несколько дней во время совета директоров. Судьбу завода Ford планируют решить уже в ближайшее время.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 04:47
Футбол
Фанат напал на игрока «Астон Виллы» во время матча
Обновлено в 10:47
Политика
Асад заявил об экономической блокаде Сирии
Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против САР теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.
Обновлено в 10:25
Спорт
Непряева взяла серебро в лыжном марафоне на этапе КМ в Осло
Обновлено в 09:06
Культура
Названы самые богатые актеры России
Обновлено в 05:39
Происшествия
Мафиози закатали в цемент укравшего у любовницы драгоценности албанца
64-летняя женщина наняла боевиков сицилийской мафии для расправы с бывшим любовником, укравшим у нее драгоценности.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15