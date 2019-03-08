Энергетика
Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%ТАСС 07:18
Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
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Происшествия
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На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
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Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
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На жестком пути: под колесами поезда метро погиб подросток
Ранее СМИ сообщили о падении пассажира на рельсы метрополитена на станции метро "Перово" Калининской линии.
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Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников на полуострове
Глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина проведать родственников на полуострове, а заодно лично убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий в российском регионе.
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Общество
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Сервис такси Uber выплатит €2,3 млн штрафа по итогам разбирательства с прокуратурой Нидерландов по делу об использовании опции UberPop на территории страны в 2014–2015 годах.
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Общество
Руководство «Соллерс» выбрало кандидатов в совет директоров
На заседании совета директоров «Соллерса» был принят список кандидатов в правление. Сообщение об этом опубликовано на сайте автокомпании.
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Обновлено в 07:47
Спорт
Константинова идет второй после короткой программы на Универсиаде
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Обновлено в 07:21
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В США назвали новый российский автомат Калашникова АК-203 "смертоносным" и оценили его перспективы на рынке вооружений Индии.
Обновлено в 07:27
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Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
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Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова
Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Армении россиянина ранили ножом
Гражданин Российской Федерации получил в пятницу ножевое ранение в Армении, сообщила РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Югре суд решил отпустить из СИЗО «Свидетеля Иеговы»
Суд Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта в апелляции отменил решение Сургутского городского суда об аресте 50-летнего «Свидетеля Иеговы» Артура Северинчика, рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Колобов.
Обновлено в 05:21
Спорт
«Волгоград Арена» признана лучшим стадионом 2018 года
Рейтинг лучших стадионов составляют с 2012 года. С 2014 года его разделили на голосование болельщиков и экспертов.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли килограмм золотых монет и $40 тыс
В новой Москве у пенсионерки украли 1 кг коллекционных золотых монет и $40 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает 8 марта "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Москве два пассажира погибли при столкновении такси со столбом
На юго-востоке Москвы такси врезалось в фонарный столб, жертвами столкновения стали два человека.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
НАТО готовит ответ на размещение Россией ракет у границ альянса
Североатлантический альянс готовит ответ на размещение Россией у его границ ракет, способных нести ядерные заряды.
Обновлено в 05:46
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 400 человек
Посетителей торгового комплекса попросили покинуть здание. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, из ТЦ было эвакуировано 400 человек.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
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Петербургский "Зенит" побил клубный рекорд посещаемости в еврокубковых матчах, передает РИА "Новости".
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Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
Обновлено в 03:32
Футбол
Мончи расторг контракт с «Ромой»
Рамон Родригес Мончи покинул пост спортивного директора «Ромы». Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову заподозрили в романе с Лешей Свиком
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе.
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Спорт
Стал известен состав сборной России по биатлону на мужской спринт
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые 9 марта примут участие в мужском спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 08:30