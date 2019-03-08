Энергетика
Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%ТАСС 07:18
Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Происшествия
Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг
Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Обновлено в 11:39
Происшествия
Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Хоккей
СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина
В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
"Юная мисс вселенная-2017" Лотте ван дер Зее умерла за день до своего двадцатилетия от сердечного приступа.
Обновлено в 11:24
Спорт
Попова и Мозгов победили в танцах на льду на Универсиаде
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 09:54
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Политика
Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вновь арестована
Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вновь арестована. Поводом стал ее отказ давать показания перед Большим жюри в штате Вирджиния.
Обновлено в 11:30
Энергетика
Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии может избавиться от акций российских компаний
Правительство Норвегии рекомендовало суверенному фонду страны, крупнейшему в мире, избавиться от акций НОВАТЭКа, «Башнефти» и «Русснефти», а также еще сотни нефтегазовых компаний.
Обновлено в 10:49
Хоккей
«Торпедо» переиграло «Барыс» и сравняло счет в серии
«Торпедо» одержало победу над «Барысом» в шестом матче серии и продолжит борьбу за выход в следующий раунд Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:34
Политика
Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным
Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Шнуров на 8 марта написал стих о домашнем насилии
Обновлено в 10:30
Политика
Помпео обвинил Мадуро в отключении электричества в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отсутствии электроэнергии практически на всей территории латиноамериканской страны.
Обновлено в 10:20
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Футбол
Раньери назначен главным тренером «Ромы»
Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером римского футбольного клуба «Рома».
Обновлено в 11:10
Спорт
Павлова ответила хейтерам в Instagram
Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Москве подросток умер после проведения стоматологических процедур
"Несовершеннолетний, 2003 года рождения, поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждений города, где 7 марта после проведения стоматологических процедур скончался", - сказали в СК.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно поздравил женщин с 8 марта
Сегодня, 8 марта, Максим Галкин порадовал своих подписчиц теплым поздравительным видео.
Обновлено в 07:38
Экономика
Нефть теряет больше 3%, рынки США и Европы тоже в «красном»
Уровень безработицы в США в феврале снизился до 3,8% после 4% в январе, ожидалось 3,9%.
Обновлено в 10:40
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомагистраль
Небольшой самолет из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку на автомагистраль в США.
Обновлено в 10:33
Футбол
СМИ: ФИФА отклонила просьбу «Челси» отложить запрет регистрировать игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу лондонского "Челси" отложить запрет на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов на время обжалования этого решения ФИФА, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса
НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Авто
В «Соллерс» назвали кандидатов в совет директоров
На заседании совета директоров ведущей российской автомобильной компании «Соллерс» был принят список кандидатов в правление.
Обновлено в 08:42