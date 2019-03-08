Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%ТАСС вчера в 07:18

Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%

Происшествия СК попросил арестовать бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга Следствие в субботу, 9 марта, ходатайствовало об аресте бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, задержанного накануне по уголовному делу о мошенничестве.

Происшествия В Москве произошла массовая драка с применением оружия Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.

Космос Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с испытанием Dragon-2 Глава SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания нового американского пилотируемого корабля Dragon-2.

Политика Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.

Спорт Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Спорт Сборная России обновила рекорд по числу золотых медалей на Универсиаде Российская сборная обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде.

Общество Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.

Происшествия В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.

Общество В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за опасений повышения уровня воды в Неве до опасных значений.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области В Москве сегодня воздух прогреется до 3–5°C, по области температура может подняться до 7°C. Завтра, 10 марта, в столице температура будет держаться на том же уровне, местами возможен дождь и мокрый снег.

Общество Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».

Происшествия В Коломне при пожаре в жилом доме пострадали пять человек Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Коломне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Политика Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.

Политика В Крыму ответили на запрет США на признание полуострова российским Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал запрет США на признание полуострова российским, передает РИА "Новости".

Политика Глава Европарламента допустил перенос сроков Brexit До Brexit остались считанные дни, но в Европарламенте считают, что прощание Соединенного Королевства с Евросоюзом может быть перенесено на июль.

Политика Депутат Верховной рады заявил о необходимости отменить санкции «Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», — подчеркнул он.

Происшествия Житель Ленобласти обстрелял кафе из охотничьего ружья Неизвестный пять раз выстрелил в воздух и пять — в окна кафе. Полиция задержала 39-летнего местного жителя.

Политика Россия и Сирия призвали США закрыть лагерь для беженцев «Рукбан» Ситуация в сирийском лагере для беженцев «Рукбан» остается катастрофической, говорится в совместном заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

Происшествия Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.

Гаджеты Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества Названы лучшие смартфоны на мобильной операционной системе Android по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2019 года.