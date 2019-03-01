Энергетика
Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%ТАСС вчера в 07:18
Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Политика
Порошенко: Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России.
Обновлено в 11:50
Политика
В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину
В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.
Обновлено в 07:42
Политика
В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках
Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
Обновлено в 11:39
Спорт
Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
Обновлено в 12:03
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено в 11:02
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
9 марта в возрасте 96 лет скончался народный артист СССР Владимир Этуш.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Около ста рыбаков спасены со льда Финского залива в Петербурге
Штормовая погода, установившаяся 9 марта в Петербурге и Ленобласти, привела к тому, что несколько десятков рыбаков оказались в опасной для жизни ситуации на льду Финского залива.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Венесуэле произошли новые отключения электричества
В Венесуэле в различных штатах произошли новые отключения электричества.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Порошенко сбежал от «охотников» при помощи газа
Полиция применила слезоточивый газ — только так Порошенко удалось уехать.
Обновлено в 12:55
Религия
В Петербурге умер настоятель Казанского собора
Обновлено в 13:06
Футбол
ЦСКА — Рубин 3:0
Обновлено в 08:01
Происшествия
Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали
Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Полиция пришла на дебаты «Открытой России» в Петербурге
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Эрдоган: С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что покупаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
«Филин» «Адмирала Горшкова» напугал британские СМИ
The Times отдельное место в публикации отвела вооружению российского фрегата "Адмирал Горшков", пишет портал inosmi.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом
В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба
Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.
Обновлено в 09:49
Политика
Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма с Россией
Глава общественного движения «Новороссия» и бывший лидер ополченцев Донбасса Игорь Стрелков выставил на продажу медаль, которой был награжден за воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 09:25
Религия
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье
В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Политика
СМИ сообщают о митинге националистов в Киеве
Обновлено в 10:02
Футбол
«ПСЖ» заинтересовался хавбеком «Спартака»
Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Атлетико» обыграл «Леганес», Лунин отразил пенальти
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Пальмире прогремел мощный взрыв
В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
В России иностранные авиационные двигатели заменят отечественными
Ведущий конструктор проекта Виталий Логинов сообщил, что самолет, оснащенный двигателем ВК-800, будет сертифицирован уже в 2020 г. Работы над ВК-800 ведут специалисты "Уральского завода гражданской авиации" в Екатеринбурге, а также в петербургском "ОДК-Климов".
Обновлено в 01:56
Политика
Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации
Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:38
Футбол
«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Вольфсбурга»
Обновлено в 11:21