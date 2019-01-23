Украина увеличила импорт российских товаров на 17% по итогам 2018 годаRT на русском вчера в 10:58

Украина увеличила импорт российских товаров на 17,1% в 2018 году, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. По состоянию на конец прошлого года Украина ввезла из России товаров на $7,4 млрд. Экспорт с Украины в Россию сократился на 7%, до $3,3 млрд.

Украина увеличила импорт российских товаров на 17% по итогам 2018 года

Политика Политика Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Происшествия Происшествия Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни По словам Абелинскене, пациентка была доставлена в ожоговый центр Городской клинической больницы №40 вертолетом центра медицины катастроф вечером 23 января и помещена в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Армия и оружие Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Происшествия Происшествия В администрации Нефтеюганска проходят обыски Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подтвердил в четверг ТАСС источник в силовых структурах округа.

Космос Космос На Луну упал метеорит во время затмения 21 января, во время затмения, на Луну упал крупный метеорит.

Наука Наука В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами В Китае родились пять клонированных макак.

Происшествия Происшествия Пожар в школе во Владивостоке потушен

Политика Политика Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в республике.

Интернет Интернет Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.

Здоровье Здоровье Врачи назвали самое полезное мороженое Самым полезным видом мороженого названо - молочное.

Происшествия Происшествия В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Общество Общество Названы самые популярные продукты в России этой зимой Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины.

Происшествия Происшествия Движение электричек задерживается на Ярославском направлении МЖД Движение пригородных поездов может задерживаться в четверг утром на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Наука Наука Ученые рассказали о влиянии одной порции жареной курицы на риск смерти

Космос Космос Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле

Происшествия Происшествия Прорыв на теплотрассе в Самаре устранили спустя двое суток

Авто Авто Обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 приехал в Россию Компания Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Emgrand X7.

Гаджеты Гаджеты Гендиректора Apple рассмешил вопрос про «Яндекс.Телефон» Генеральный директор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос, что он думает о «Яндекс.Телефоне».

Общество Общество Население России уменьшилось впервые за десять лет Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года.

Технологии Технологии С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.

Общество Общество Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в РФ Розничные цены на цифровые приставки к аналоговым телевизорам начинаются от 1 тыс. рублей. Присутствуют на рынке более 200 моделей.

Авто Авто Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017 Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.

Здоровье Здоровье Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах В Ростуризме призвали туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и необходимости использования индивидуальных средств защиты.

Наука Наука Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.

Общество Общество Названа самая полезная для здоровья рыба

Общество Общество В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.

Армия и оружие Армия и оружие Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение российской армии На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.

Авто Авто Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.

Политика Политика Школьница из Омска получила подарок от Путина 12-летняя жительница Омска Анастасия Парыгина получила в подарок от президента России Владимира Путина коньки.