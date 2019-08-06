Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продуктов почти на третьНациональное Аграрное Агентство 00:33
Для сравнения: в 2013 году Россия поставила за рубеж продуктов питания на сумму 16,8 миллиарда долларов, а в 2018-м – на 25,8 миллиардов долларов. Более всего за границу отправляют зерна, растительного масла, рыбы и морепродуктов, а также мяса, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.
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