Импорт иностранных лекарств снизили российские аналогиNews.ru вчера в 22:00

Импорт иностранных лекарств в 2018 году снизился из-за появления на рынке российских аналогов.

Музыка Ушел из жизни российский рэпер Децл Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.

Политика На Украине рассказали об «обмане Запада» Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.

Происшествия У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.

Происшествия Второго тома дела о гибели группы Дятлова не существует, заявил прокурор Прокуратура изучила документы о гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в четырех городах Свердловской области, сообщил журналистам в понедельник начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Космос Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.

Происшествия Названа предварительная причина смерти Децла В Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Космос Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.

Происшествия Защита отца сенатора Арашукова обжаловала его арест Защита подала апелляционную жалобу на арест отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, который является фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Авто Прием заказов на автомобили Aurus начнется с 15 февраля С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Экономика Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.

Технологии Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Авто Обновленный LADA Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Общество Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.

Здоровье Онколог назвал лучший способ уберечься от рака Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

Авто BMW рассказала о купе 8-Series в исполнении First Edition Завершают список изменений версии BMW 8-Series First Edition система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond, другое оформление ручки управления iDrive, регулятор громкости, кнопка пуска/остановки и подсвеченный рычаг переключения передач.

Общество Роскачество поддержало Росстандарт в вопросе штрафов за ложные ГОСТы Роскачество вслед за Росстандартом предложило ввести штраф за ложную маркировку продукции ГОСТами, что позволит защитить интересы потребителей, а также оградить производителей от недобросовестной конкуренции.

Происшествия The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777 The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.

Происшествия В Башкирии проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале В социальных сетях в воскресенье появилась видеозапись, на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.

Гаджеты «Ростех» объявил о старте продаж телефона с защитой от прослушки Производитель обещает, что такое устройство невозможно взломать или подслушать. Новый телефон в продажу запустила госкорпорация «Ростех».

Происшествия Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Кроссоверы Zotye подорожали на российском рынке Что касается Zotye Coupa, то он предлагается по цене больше на 60-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а его базовая версия оценена в 1 100 000 рублей.