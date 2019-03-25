Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозойBFM.ru 01:59
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России. Такую озабоченность выразили крупнейшие производители Danone и Nestle в связи с ужесточением мер ветеринарного контроля, вводимого с апреля, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:12
Общество
Накануне лета: когда лучше покупать дачи и сколько они стоят этой весной
Весна считается лучшим временем для поиска и выбора дачи. И не только потому, что впереди лето, которое можно будет провести в новом доме.
Обновлено в 01:09
Экономика
Travel Channel перейдет под контроль «Медиа Альянса»
Travel Channel перейдет под контроль «Медиа Альянса» «Медиа Альянс» «Национальной Медиа Группы» (НМГ), один из крупнейших игроков на рынке тематического ТВ, и Discovery Inc. будут распространять в России еще три платных канала: Travel Channel, Food Network и Fine Living.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
В Индии обеспокоены отставанием от Пакистана в развитии ВВС
Обновлено 23 марта в 06:18
Футбол
Белорусский игрок эмоционально ушел на замену в матче отбора Евро-2020
Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб эмоционально ушел на замену в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Северной Ирландии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:40
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В летевший в Сочи самолет ударила молния, информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21
Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Футбол
Йоахим Лев: «Команда до последнего верила в победу»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Голландией (3:2).
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Лена Миро нашла объяснение, почему Марию Кожевникову не берут замуж
Сожитель актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковы предприниматель Евгений Васильев не торопится со свадьбой, потому что не хочет делить с ней имущество при разводе.
Обновлено вчера в 16:08
Технологии
Минпромторг РФ запретит госорганам закупать иностранное оборудование
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ввести запрет на закупку государственными органами средств иностранного производства при наличии отечественных аналогов.
Обновлено в 01:10
Спорт
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество
Татарстанцев предупредили о метели, сильном ветре и гололедице
В республике ожидается ухудшение погоды В Татарстане в понедельник, 25 марта, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов
Обновлено вчера в 10:04
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено вчера в 10:51
Транспорт
«Мой BMW был предметом интерьера»: организатор ретроралли — о гонках старых авто по Екатеринбургу
Один из организаторов серии гонок Андрей Паньковский, председатель Комитета классических автомобилей РАФ, объяснил E1.RU, в чем суть этих соревнований, кто может принять в них участие и какие будут активности для зрителей.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Расследованием теракта в Новой Зеландии займется специальная комиссия
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что для расследования теракта в двух мечетях города Крайстчерч будет создана специальная королевская комиссия.
Обновлено в 01:30