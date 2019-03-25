Импорт детского питания в России оказался под угрозойBFM.ru 01:59

Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

с чего всё началось

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России. Такую озабоченность выразили крупнейшие производители Danone и Nestle в связи с ужесточением мер ветеринарного контроля, вводимого с апреля, пишет «Коммерсантъ».

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

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