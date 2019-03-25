Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозойBFM.ru 01:59

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России. Такую озабоченность выразили крупнейшие производители Danone и Nestle в связи с ужесточением мер ветеринарного контроля, вводимого с апреля, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Ветеринары переходят на детское питание

Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Производители детского питания сообщили о возможных перебоях с поставками

Lenta.ru00:50

Ужесточение ветеринарного контроля за ввозом продуктов в Россию угрожает рынку лечебного и детского питания

Эхо Москвы03:32

Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания

Известия02:34

СМИ: В России могут начаться перебои с детским питанием

Росбалт04:12

«Ъ»: производители детского питания сообщили о возможном дефиците из-за новых правил ЕАЭС

ТАСС00:18

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

BFM.ru01:59

Ветеринары переходят на детское питание

Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика

О нежелании вступать в НАТО заявил президент Сербии

Ранее о нежелании Сербия становится членов НАТО говорил министр по инновациям и технологическому развитию страны, председатель Сербской народной партии Ненад Попович.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество

Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема

В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
Обновлено в 03:22
Экономика

Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин

Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа

В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом под Владимиром

Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и иномарки во Владимирской области.
Обновлено в 04:44
Хоккей

Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев

Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Экономика

Пять регионов России отстают в реализации нацпроекта «Жилье» - Якушев

В конце декабря глава ведомства Владимир Якушев отмечал, что ввод жилья в стране отстает от показателей, заложенных в паспорт нацпроекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 04:03
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Политика

Борис Дубровский перенес операцию на сердце

21 марта бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался в больнице. Экс-главе провели операцию на сердце.
Обновлено в 01:43
Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу

В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл уже планирует, чем займется после родов

Герцогиня Сассекская намерена вернуться «в строй» уже через несколько месяцев после родов, и долгий декретный отпуск она точно не планирует.
Обновлено в 04:26
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