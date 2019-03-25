Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозойBFM.ru 01:59
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России. Такую озабоченность выразили крупнейшие производители Danone и Nestle в связи с ужесточением мер ветеринарного контроля, вводимого с апреля, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
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Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
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Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
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Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
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Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
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Политика
О нежелании вступать в НАТО заявил президент Сербии
Ранее о нежелании Сербия становится членов НАТО говорил министр по инновациям и технологическому развитию страны, председатель Сербской народной партии Ненад Попович.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
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Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
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Экономика
Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин
Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом под Владимиром
Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и иномарки во Владимирской области.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев
Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Экономика
Пять регионов России отстают в реализации нацпроекта «Жилье» - Якушев
В конце декабря глава ведомства Владимир Якушев отмечал, что ввод жилья в стране отстает от показателей, заложенных в паспорт нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
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Политика
Борис Дубровский перенес операцию на сердце
21 марта бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался в больнице. Экс-главе провели операцию на сердце.
Обновлено в 01:43
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
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Футбол
«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу
В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл уже планирует, чем займется после родов
Герцогиня Сассекская намерена вернуться «в строй» уже через несколько месяцев после родов, и долгий декретный отпуск она точно не планирует.
Обновлено в 04:26