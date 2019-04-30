Общество

Император Японии Акихито покидает престолТАСС вчера в 21:22

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим во дворце монарха в центре Токио будут проведены уникальные церемонии - религиозные и гражданские.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Император Японии Акихито проведет церемонию отречения, утвержденную правительством Японии

Эхо Москвывчера в 23:33

Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору Акихито

РИА Новостивчера в 23:26

В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола

Интерфаксвчера в 22:49

В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола

Аргументы и Фактывчера в 23:58

Император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы отречения

Известиявчера в 22:07

Ритуал отречения императора Акихито от престола начался в Японии

Росбалтвчера в 23:05

Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито

ТАСС00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Происшествия

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 23:14
Общество

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.
Обновлено в 00:08
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

МВД хочет защитить россиян от коллекторов

МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Южная Корея заняла первое место в мире по инвестициям в новые разработки для ВВП

Республика Корея вышла на первое место в мире по доле инвестиций в новые разработки и исследования по отношению к ВВП.
Обновлено в 00:25
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»

Обновлено вчера в 14:47
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Музыка

Учителя наказали в Краснодаре за исполнение детьми песни Круга

Обновлено вчера в 13:30
Общество

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено 28 апреля в 21:59
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Политика

Трамп решил ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

Американский лидер Дональд Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам.
Обновлено в 00:27
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

МВД просит доступ к врачебной тайне россиян

Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса

Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

«Отказываюсь есть»: Ляйсан Утяшева напугала фанатов своей худобой

Гимнастка ответила, ради чего сбросила вес. Ляйсан Утяшева обеспокоила поклонников своим внешним видом.
Обновлено 28 апреля в 20:00
Армия и оружие

Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию

Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолией Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Наука

Ученые назвали причину появления ранней седины

Испанские ученые установили причины, по которой седина начинает появляться в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 20:38
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Кино

Константин Хабенский возглавит жюри «Кинотавра»

В Сочи с 9 по 16 июня пройдет 30-й фестиваль «Кинотавр». Председателем жюри смотра станет актер и режиссер Константин Хабенский.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Акихито
Японский правитель
Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нарухито
Старший сын императора Акихито и наследный принц Японии. 30 апреля 2019 года Нарухито сменит своего отца в качестве императора после отречения последнего от престола под именем Императора Рэйва. Он станет первым императором Японии, который родился после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное