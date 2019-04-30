Император Японии сегодня отречется от престолаРоссийская газета вчера в 17:01

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.

Император Японии сегодня отречется от престола

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