Общество
Император Японии сегодня отречется от престолаРоссийская газета вчера в 17:01
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
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Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Обновлено вчера в 06:14
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено вчера в 14:18
Космос
Проект футуристической марсианской теплицы Университета Дартмута выиграл конкурс от NASA
Команда из Дартмутского колледжа (штат Нью-Гемпшир, США), состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge — 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.
Обновлено вчера в 09:59
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы
Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Авто
Так вы никогда не забудете сняться с ручника — простой совет
Многие водители забывают про затянутый ручник, несмотря на горящую сигнальную лампу.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Футбол
Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не знает, будет ли играть за команду в следующем сезоне.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Путин приветствовал перспективу российско-украинского гражданства
Как писал Sputnik Эстония, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Технологии
В России появится гаджет «Чарли», переводящий устную речь в текст
В настоящее время устройство тестируют в Доме слепоглухих в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы, ведется подготовка к тестированию устройства в одном крупном российском банке, также его планируют установить в многофункциональных центрах (МФЦ) и отделениях сотовой связи.
Обновлено в 01:37
Наука
Пищевая добавка из выпечки может увеличить риск диабета
Пропионатами называют соли или эфиры пропионовой кислоты, их добавляют в выпечку, в том числе и в хлеб, в сыры, в ароматизатор и вообще в те продукты, которые нужно сохранить без плесени.
Обновлено 27 апреля в 01:21