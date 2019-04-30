Общество

Император Японии сегодня отречется от престолаРоссийская газета вчера в 17:01

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин направил телеграмму почетному императору Японии

Российская газета03:33

Лидер Южной Кореи поблагодарил покидающего престол императора Японии за развитие связей

ТАСС03:38

Путин обратился к отрекшемуся от престола императору Японии

Газета.Ru03:25

От «Установления мира» к «Прекрасной гармонии»: японский император отрекается в пользу сына

Вести.Ru01:37

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито

Эхо Москвы03:30

Путин выразил признательность уходящему японскому императору Акихито

РИА Новости03:18

Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Акихито

Коммерсантъ03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Обновлено вчера в 06:14
Наука

Ученые признали невозможным полное излечение от рака

Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено вчера в 14:18
Космос

Проект футуристической марсианской теплицы Университета Дартмута выиграл конкурс от NASA

Команда из Дартмутского колледжа (штат Нью-Гемпшир, США), состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge — 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.
Обновлено вчера в 09:59
Космос

NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС

Обновлено в 03:38
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы

Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Авто

Так вы никогда не забудете сняться с ручника — простой совет

Многие водители забывают про затянутый ручник, несмотря на горящую сигнальную лампу.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»

Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Футбол

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич не знает, будет ли играть за команду в следующем сезоне.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика

Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт

Московских водителей предупредили об изменении схем движения 3-4 мая

Обновлено в 01:26
Политика

Путин приветствовал перспективу российско-украинского гражданства

Как писал Sputnik Эстония, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Технологии

В России появится гаджет «Чарли», переводящий устную речь в текст

В настоящее время устройство тестируют в Доме слепоглухих в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы, ведется подготовка к тестированию устройства в одном крупном российском банке, также его планируют установить в многофункциональных центрах (МФЦ) и отделениях сотовой связи.
Обновлено в 01:37
Наука

Пищевая добавка из выпечки может увеличить риск диабета

Пропионатами называют соли или эфиры пропионовой кислоты, их добавляют в выпечку, в том числе и в хлеб, в сыры, в ароматизатор и вообще в те продукты, которые нужно сохранить без плесени.
Обновлено 27 апреля в 01:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Акихито
Японский правитель
Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное