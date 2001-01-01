Футбол

Иммобиле отрицает свою причастность к договорным матчамМатч ТВ 14:45

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле через своего адвоката опубликовал заявление, в котором категорически отрицает свою причастность к ставкам и договорным матчам.
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Иммобиле отрицает свою причастность к договорным матчам

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