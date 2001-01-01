Футбол
Иммобиле отрицает свою причастность к договорным матчамМатч ТВ 14:45
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле через своего адвоката опубликовал заявление, в котором категорически отрицает свою причастность к ставкам и договорным матчам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России
Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Политика
NZZ (Швейцария): неспособность к свободе. Климат в Германии становится все более репрессивным (Neue Zürcher Zeitung)
В Германии любят ссылаться на уроки истории, когда хотят подавить какие-либо процессы «в зародыше».
Обновлено в 18:18
Общество
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Театры
В Петербурге открылась Международная театральная олимпиада
Санкт-Петербург впервые в своей истории стал местом проведения Международной театральной олимпиады, на которой будут представлены спектакли 52 театров из 21 страны.
Обновлено в 12:46
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Политика
Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции
Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем
Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Футбол
Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Политика
В Госдуме ответили на слова Порошенко о трезубце в Севастополе
В своем Facebook ранее Порошенко написал о том, что в Севастополе трезубец был за тысячу лет до российского флага.
Обновлено в 15:42
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено в 17:24
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Общество
Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30