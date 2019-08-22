Футбол

Именинник Дзюба вышел на традиционный «тоннель» в хоккейной формеМосковский Комсомолец 07:37

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба, празднующий сегодня, 22 августа, свой 31-й день рождения, основательно подготовился к "тоннелю" от партнеров по команде. Форвард облачился в форму хоккейного клуба СКА, не забыв даже про шлем.
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Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуниции

Sports.ru05:22

Дзюба вышел в хоккейной экипировке на праздничный тоннель в честь дня рождения

Sport24.ru05:29

«Зенит» подготовил для Дзюбы необычный поздравительный тоннель. Игрок вышел к команде в хоккейной амуниции (видео)

Матч ТВ05:39

«Зенит» подготовил для Дзюбы необычный поздравительный тоннель. Игрок вышел к команде в хоккейной амуниции (видео)

Sportbox.RU05:39

Дзюба прошел тоннель в честь дня рождения в хоккейном шлеме (видео)

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Дзюба надел хоккейный шлем в свой день рождения. Видео

Спорт-Экспресс05:12

Дзюба прошел поздравительный тоннель в хоккейной амуниции

РИА Новости05:08
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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