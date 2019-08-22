Футбол
Именинник Дзюба вышел на традиционный «тоннель» в хоккейной формеМосковский Комсомолец 07:37
Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба, празднующий сегодня, 22 августа, свой 31-й день рождения, основательно подготовился к "тоннелю" от партнеров по команде. Форвард облачился в форму хоккейного клуба СКА, не забыв даже про шлем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Президент Финляндии приветствовал Владимира Путина на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки решил поприветствовать своего высокопоставленного гостя на русском языке.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ
Тверской суд Москвы арестовал на восемь суток студента Высшей школы экономики Артема Тюрина, которого задержали 5 августа в ходе проведения одиночных пикетов в защиту другого студента этого вуза Егора Жукова.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
В Минфине не поддержали повышение порога продажи спиртного
Ранее Минздрав выступил с предложением повысить возраст продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года.
Обновлено вчера в 18:23
Киберспорт
Power Rangers: Battle for the Grid выйдет на PC 24 сентября
Разработчики из студии nWay опубликовали новый трейлер Power Rangers: Battle for the Grid, в котором объявили, что файтинг наконец доберётся до PC (Steam) 24 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:20
Кино
Стало известно место прощания с Александрой Назаровой
Церемония прощания с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдет на новой сцене Театра имени Ермоловой в ближайшую субботу.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
Volocopter показал первое коммерческое аэротакси, у него 18 винтов
Немецкий стартап Volocopter представил окончательный дизайн своей первой модели аэротакси - VoloCity.
Обновлено в 03:55
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин призвал обеспечить шахтёрам РФ безопасные условия труда
Президент указал на недопустимость погони «за миллионами тонн добычи в ущерб природе» и призвал власти угледобывающих регионов отслеживать, есть ли в регионах работа для членов семей работников угледобывающей отрасли, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов.
Обновлено в 08:25
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Шоу-бизнес
Валентина Гафта выписали из больницы
Обновлено в 08:00