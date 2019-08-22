Футбол
Именинник Дзюба вышел на традиционный «тоннель» в хоккейной формеМосковский Комсомолец 07:37
Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба, празднующий сегодня, 22 августа, свой 31-й день рождения, основательно подготовился к "тоннелю" от партнеров по команде. Форвард облачился в форму хоккейного клуба СКА, не забыв даже про шлем.
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Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
Обновлено в 05:50
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин
Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:52
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно.
Обновлено в 11:56
Космос
Робота Федора отправили на МКС с Байконура
Антропоморфная машина отправилась на станцию, где будет работать под управлением космонавтов Ракету «Союз-2.1а» с роботом Федором на борту отправили на международную космическую станцию, сообщает сайт «Роскосмос», где он должен будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси.
Обновлено в 11:51
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поделилась редким фото с сыном Никитой
Известная российская певица Татьяна Буланова довольно редко радует поклонников совместными снимками со своим сыном Никитой.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Чечне прогремел взрыв на газовой заправке
Обновлено в 09:27
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Украинские военные укрепляют свои позиции в Донбассе
Вдоль линии соприкосновения на Донбассе замечено укрепление позиций украинских военных.
Обновлено в 10:55
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Политика
Индия может закупить российские ракетные двигатели РД-180
Обновлено в 10:12
Авто
Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Apple анонсировала три новых iPhone, iPad и MacBook Pro
Кроме iPhone, публике представят планшеты iPad Pro с более мощным процессором и улучшенной камерой, а также ноутбук MacBook Pro с увеличенным экраном в 16 дюймов.
Обновлено в 11:04