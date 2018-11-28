Омский аэропорт все-таки получит имя легендарного поэта и музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который родился и жил в городе, несмотря на то, что его кандидатура не прошла в финал голосования на конкурсе "Великие имена России".

с чего всё началось

Именем лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова назовут частный аэропорт малой авиации в селе Поповка в Омской области. Об этом «Российской газете» рассказал собственник аэродрома Александр Анисимов.

Общество Общество Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

Общество Общество Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".

Общество Общество Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.

Погода Погода На Кубани из-за дождей подтопило два моста Непрекращающиеся дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.

Общество Общество Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.

ЖКХ ЖКХ В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов Компания "МОЭК" увеличит подачу тепла в связи с наступающим похолоданием в Москве, говорится в сообщении на ее сайте.

Общество Общество В Роскачестве назвали производителя лучшего яблочного сока В Роскачестве рассказали, кто из российских производителей изготавливает лучший яблочный сок, передаёт Inforeactor.

Общество Общество Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.

Общество Общество Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория.

Общество Общество Названа самая популярная у россиян порода кошек

Общество Общество Суд вынес предупреждение Грудинину по делу о разделе имущества Никулинский суд Москвы вынес предупреждение экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину о злоупотреблении полномочиями по делу о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Ириной, сообщила РИА Новости адвокат истицы Елена Бойцова.

Общество Общество Киевский вокзал в Москве работает в штатном режиме

Общество Общество В Петербурге введут новое ограничение на алкоголь накануне Нового года Ранее в городе ввели ограничения по времени продажи спиртного, а также запретили торговать хмельным на первых этажах жилых домов.

Общество Общество Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.