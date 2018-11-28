Общество

Именем Егора Летова назовут частный аэродром под Омском
РБК
06:17

Именем лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова назовут частный аэропорт малой авиации в селе Поповка в Омской области. Об этом «Российской газете» рассказал собственник аэродрома Александр Анисимов.
РБК06:17
с чего всё началось

Снаружи всех измерений: Лимонов порадовался решению дать омскому аэропорту имя Егора Летова

Омский аэропорт все-таки получит имя легендарного поэта и музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который родился и жил в городе, несмотря на то, что его кандидатура не прошла в финал голосования на конкурсе "Великие имена России".
Народные новости05:35

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Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова

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Омский аэропорт все-таки назовут именем Егора Летова

РИА СуперОмск07:07

Омскому аэропорту присвоят имя Егора Летова

Российская газета03:39

В Омской области всё же появится аэропорт имени ЛЕТОВА

Коммерческие Вести04:37

В Омске аэропорт все-таки получит имя Егора Летова

Город55.ру02:48
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Общество

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

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В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
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На Кубани из-за дождей подтопило два моста

Непрекращающиеся дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.
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Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему

Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.
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В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов

Компания "МОЭК" увеличит подачу тепла в связи с наступающим похолоданием в Москве, говорится в сообщении на ее сайте.
Обновлено в 07:44
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В Роскачестве назвали производителя лучшего яблочного сока

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Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов

Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.
Обновлено в 07:46
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Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория.
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Названа самая популярная у россиян порода кошек

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Суд вынес предупреждение Грудинину по делу о разделе имущества

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СМИ рассказали об очереди на Балтийском заводе, вызванной приездом Медведева

Очередь возникла из-за того, что рабочих завода на проходных проверяли сотрудники Федеральной службы охраны, и это не первый такой случай, связанный с приездом Медведева в город, говорит главный редактор петербургского интернет-портала "Мой район" Сергей Ковальченко: — Утро рабочего дня люди встретили на проходной и не смогли попасть на предприятие.
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Егор Летов
Поэт
Советский и российский поэт и музыкант, а также звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист; основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона», также известен по музыкальным проектам «Егор и Опизденевшие» и «Коммунизм». Младший брат саксофониста Сергея Летова, с которым творчески сотрудничал в рамках некоторых музыкальных проектов. Егор Летов является одной из ключевых фигур в так называемом «сибирском андеграунде» - музыкально-поэтическом движении, возникшем в Западной Сибири в конце 1980-х годов.
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