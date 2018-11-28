Общество
Именем Егора Летова назовут частный аэродром под Омском
Именем Егора Летова назовут частный аэродром под ОмскомРБК06:17
Именем лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова назовут частный аэропорт малой авиации в селе Поповка в Омской области. Об этом «Российской газете» рассказал собственник аэродрома Александр Анисимов.
РБК06:17
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с чего всё началось
Омский аэропорт все-таки получит имя легендарного поэта и музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который родился и жил в городе, несмотря на то, что его кандидатура не прошла в финал голосования на конкурсе "Великие имена России".Народные новости05:35
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Общество
Аномально крупного быка обнаружили в Австралии
Обновлено в 07:36
Общество
Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав
В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 07:42
Общество
Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета
Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.
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Погода
На Кубани из-за дождей подтопило два моста
Непрекращающиеся дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.
Обновлено в 07:43
Общество
Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему
Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.
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ЖКХ
В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов
Компания "МОЭК" увеличит подачу тепла в связи с наступающим похолоданием в Москве, говорится в сообщении на ее сайте.
Обновлено в 07:44
Общество
В Роскачестве назвали производителя лучшего яблочного сока
В Роскачестве рассказали, кто из российских производителей изготавливает лучший яблочный сок, передаёт Inforeactor.
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Общество
Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов
Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.
Обновлено в 07:46
Общество
Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория.
Обновлено в 07:29
Общество
Названа самая популярная у россиян порода кошек
Обновлено в 06:30
Общество
Суд вынес предупреждение Грудинину по делу о разделе имущества
Никулинский суд Москвы вынес предупреждение экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину о злоупотреблении полномочиями по делу о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Ириной, сообщила РИА Новости адвокат истицы Елена Бойцова.
Обновлено в 07:31
Общество
Киевский вокзал в Москве работает в штатном режиме
Обновлено в 07:46
Общество
В Петербурге введут новое ограничение на алкоголь накануне Нового года
Ранее в городе ввели ограничения по времени продажи спиртного, а также запретили торговать хмельным на первых этажах жилых домов.
Обновлено в 07:17
Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:18
Общество
СМИ рассказали об очереди на Балтийском заводе, вызванной приездом Медведева
Очередь возникла из-за того, что рабочих завода на проходных проверяли сотрудники Федеральной службы охраны, и это не первый такой случай, связанный с приездом Медведева в город, говорит главный редактор петербургского интернет-портала "Мой район" Сергей Ковальченко: — Утро рабочего дня люди встретили на проходной и не смогли попасть на предприятие.
Обновлено в 06:44