Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИГазета.Ru 13:23

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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Голландский телеканал NOS в передаче Nieuwsuur
 озвучил фамилии возможных подозреваемых в пуске ракеты из зенитно-ракетной системы «Бук» по малайзийскому пассажирскому самолету над территорией охваченного военным конфликтом Донбасса.
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