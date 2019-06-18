Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИГазета.Ru 13:23

с чего всё началось

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Политика Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Происшествия Оливия Уайлд и Джон Хэмм снимутся у Клинта Иствуда Оливия Уайлд и Джон Хэмм присоединились к актёрскому составу нового фильма Клинта Иствуда "Баллада о Ричарде Джуэлле".

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после отравления Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.

Происшествия Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.

Здоровье Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству Генные мутации, передающиеся по наследству, могут спровоцировать рак. Такое мнение высказали британские медики.

Музыка На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.

Общество КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».

Интернет Facebook хочет запустить свою криптовалюту Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).

Общество Семья Виктора Бута в сентябре посетит его в американской тюрьме Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

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Общество На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Происшествия На востоке Лондона убили россиянина На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Общество AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.

Общество Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.