Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИГазета.Ru 13:23
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Голландский телеканал NOS в передаче Nieuwsuur озвучил фамилии возможных подозреваемых в пуске ракеты из зенитно-ракетной системы «Бук» по малайзийскому пассажирскому самолету над территорией охваченного военным конфликтом Донбасса.Росбалт11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве
Обновлено в 12:58
Политика
Boeing в первый день авиасалона в Ле-Бурже не получил ни одного заказа
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева вступилась за честь Василисы Володиной
«Васелиса от науки!» — защитила коллегу Гузеева и моментально получила несколько десятков указаний на орфографическую ошибку в имени Володиной.
Обновлено в 07:30
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
Обновлено в 06:13
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Здоровье
В прошлом году 671 человек умер от рака в Орловской области
В прошлом году 671 человек скончался от рака. Причем 50 % из них до момента смерти не были зарегистрированы как онкобольные.
Обновлено в 09:16
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Футбол
Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши повредил дно во время учений НАТО
Десантный корабль польских ВМС был поврежден во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43