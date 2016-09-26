Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИГазета.Ru 13:23

с чего всё началось

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

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Шоу-бизнес Лариса Гузеева вступилась за честь Василисы Володиной «Васелиса от науки!» — защитила коллегу Гузеева и моментально получила несколько десятков указаний на орфографическую ошибку в имени Володиной.

Авто Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.

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Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.