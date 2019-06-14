Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в НидерландахГазета.Ru 12:20

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Предыдущая пресс-конференция состоялась 24 мая 2018 года.

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

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